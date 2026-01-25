نيكزاد: على القضاء التعامل بحزم مع مثيري الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، صباح اليوم (الأحد) خلال حفل الكشف عن شكوى عائلات شهداء فتنة يناير 2026 ضد الولايات المتحدة، بأن إيران الإسلامية مضطهدة وقوية، وقال: أمريكا وقادتها هم عدونا الأول، ولا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشار إلى أن الإمام الراحل أجرى استفتاءً بعد انتصار الثورة الإسلامية، مضيفاً: أعلن الإمام الخميني (رحمه الله) حينها أن لي صوتاً واحداً، وهو صوت الجمهورية الإسلامية.

في جزء آخر من خطابه، أكد نائب رئيس البرلمان أن أمريكا تسعى لنهب مواردنا الجوفية والسطحية، وقال: "إسرائيل تسعى أيضاً إلى تدميرنا، لأنها لن تستطيع، بوجود إيران، تحقيق هدفها بالوصول من النيل إلى الفرات".

وأوضح أنه على عكس أحداث عام2022، كان مثيرو الشغب هذه المرة مدربين تدريباً كاملاً، وقال: "إن الشعب الإيراني هو من أحبط فتنة العدو مرة أخرى".

وفي إشارة إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان، أشار نيكزاد إلى أن "مجموعة حكيم الجهادي القانونية قد اتخذت خطوات جيدة في الحصول على أوامر قضائية من عائلات شهداء الفتنة الأخيرة، ونحن في البرلمان على أتم الاستعداد للتدخل العاجل في المسائل القانونية عند الضرورة".

وشدد نائب رئيس البرلمان على ضرورة أن يتعامل القضاء مع من تصرفوا كداعش بأشد العقوبات.

