الرئيس الكولومبي يعلّق التعاون الاستخباراتي مع واشنطن

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء.

وفي أغسطس/ آب الماضي أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقتضي زيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وقال بيترو: "أصدرت تعليماتي لكافة مستويات استخبارات الأمن العام بتعليق التواصل وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع مؤسسات الأمن الأمريكية".

ولفت إلى أن القرار ساري طالما استمرت الولايات المتحدة بشن هجمات صاروخية ضد السفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وأضاف بيترو: "يجب أن تتم مكافحة المخدرات بطريقة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للشعب الكاريبي".

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن نحو 70 شخصا قتلوا جراء هجمات شنتها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بزعم نقلهم المخدرات.

