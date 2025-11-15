  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

الخارجية الايرانية: مزاعم كندا ضد طهران فارغة ولا أساس لها

الخارجية الايرانية: مزاعم كندا ضد طهران فارغة ولا أساس لها

رفضت مساعدة وزير الخارجية والمديرة العامة بوزارة الخارجية الايرانية بحزم ادعاء رئيس وكالة الأمن الداخلي الكندية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفت هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة ومفبركة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أدانت زهراء إرشادي دعم كندا المستمر للكيان الصهيوني وتواطؤها في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وأكدت: "إن الاتهامات السخيفة لوكالة الأمن الداخلي الكندية ضد إيران لا تهدف إلا إلى صرف الانتباه عن الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا ودعم كندا له".

كما أدانت المديرة العامة بوزارة الخارجية الايرانية عرقلة المسؤولين الكنديين لتقديم الخدمات القنصلية الاعتيادية للإيرانيين المقيمين في كندا، ودعت إلى تصحيح النهج غير المسؤول وغير المبرر للحكومة الكندية تجاه إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1964944
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات