الخارجية الايرانية: مزاعم كندا ضد طهران فارغة ولا أساس لها

أفادت وكالة مهر للأنباء، أدانت زهراء إرشادي دعم كندا المستمر للكيان الصهيوني وتواطؤها في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وأكدت: "إن الاتهامات السخيفة لوكالة الأمن الداخلي الكندية ضد إيران لا تهدف إلا إلى صرف الانتباه عن الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا ودعم كندا له".

كما أدانت المديرة العامة بوزارة الخارجية الايرانية عرقلة المسؤولين الكنديين لتقديم الخدمات القنصلية الاعتيادية للإيرانيين المقيمين في كندا، ودعت إلى تصحيح النهج غير المسؤول وغير المبرر للحكومة الكندية تجاه إيران.

