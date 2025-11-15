توطين صناعة توربين غازي متطور؛ حل للعجز ولزيادة إنتاج مكثفات الغاز

أفادت وكالة مهر للأنباء،أنه و في سياق توطين التقنيات المتقدمة في صناعة النفط والغاز، أصبح تصميم وتصنيع توربينات غازية عالية الكفاءة ومقاومة خاصة للبيئة أحد التحديات الرئيسية. ومن خلال طرح توربين الغاز الصناعي IGT27F، نجحت شركة قائمة على المعرفة ليس فقط في تلبية احتياجات حقول الغاز البحرية في ظل الظروف المناخية القاسية للخليج الفارسي، بل خطت خطوة كبيرة في تطوير التقنيات المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد المعدات الحساسة.

من خلال الجمع بين الابتكار في تصميم نظام الاحتراق، وترقية الشفرات، واستخدام الطلاءات والسبائك المتطورة المضادة للتآكل، يوفر هذا التوربين أداءً مستقرًا حتى في درجات الحرارة العالية، ويحسن بشكل كبير الكفاءة المكانية والاقتصادية لحقول الغاز من خلال تقليل مساحة التركيب ووزن الهيكل.

"فريبا آذري كام"، أحد مديري شركة "الشرق الأوسط لتوربوكومبريسورتك" (توربوتك) القائمة على المعرفة، أوضحت لأول مرة عن الشركة في مقابلة مع مراسل "مهر" قائلةً: "الهدف الرئيسي لهذه الشركة هو تحقيق المعرفة في تصميم وتصنيع توربينات الغاز الوطنية باستخدام خبرة وتجربة المهندسين الإيرانيين. درس خبراء توربوتك في جامعات إيرانية مرموقة مثل جامعة شريف للتكنولوجيا وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا وجامعة طهران، وبالاعتماد على المعرفة التقنية العالمية، تمكنوا من اتخاذ خطوات كبيرة في مجال تصميم وتصنيع توربينات الغاز. "

وقالت آذري كام عن منتج الشركة: "صممت الشركة توربين الغاز الصناعي IGT27F لتلبية الاحتياجات المحددة لحقول الغاز البحرية وفي الظروف المناخية القاسية في الخليج الفارسي. عند تصميم هذه الحزمة، رُعي عاملان مهمان: تقليل المساحة بنسبة تصل إلى 30% لتحقيق إدارة مثالية للمساحة والوزن للهياكل على منصات الغاز، وزيادة إنتاج الطاقة بما يصل إلى 3 ميجاوات لتحسين الأداء في الظروف البيئية القاسية. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للبيئات المسببة للتآكل ووجود الأملاح والرطوبة، استُخدمت طلاءات وسبائك خاصة مضادة للتآكل.

