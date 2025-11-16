  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/١١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٥ م

وزير الخارجية الايراني يبعث برسالة خطية إلى نظيره القطري

بعث وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي رسالة خطية إلى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تسليم رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

سلّم مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الرسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز الخليفي، خلال زيارته للدوحة ولقائه به.

وخلال اللقاء، ناقش روانجي والخليفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين في أعقاب وقف إطلاق النار، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

