ايران تدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية في غزة والضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ادان بشدة استمرار الجرائم الصهيونية في غزة والضفة الغربية، ونؤكد أن منع رفع الركام وتعطيل إعادة بناء المرافق الصحية والإنسانية يضاعف الكارثة مع حلول فصل البرد، ويأتي في إطار سياسة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، واستمرار الاعتقالات التعسفية وتعذيب الفلسطينيين.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما يجري في الضفة هو استمرار لسياسة الإمحاء الاستعماري التي بلغت ذروتها في غزة خلال العامين الماضيين.

وفي اشارة إلى ان الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية يتحملون المسؤولية لشراكتهم الكاملة في جرائم الكيان الصهيوني، شدد بقائي على ضرورة إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب ومنفذو الإبادة.