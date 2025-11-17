باكستان ترحب بوساطة طهران بين كابول وإسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وردًا على سؤال من صحيفة "داون باكستان" حول جهود طهران لعقد اجتماع إقليمي للتوسط بين إسلام آباد وحركة طالبان الأفغانية، قال طاهر حسين أندرابي: "إيران بلادنا الشقيق والصديق. لطالما أيدت باكستان الحل السلمي للقضايا من خلال الحوار والدبلوماسية، وتُقدّر عرض إيران للوساطة".

وأضاف: "نعتقد أن بإمكان إيران لعب دور مهم. هناك أطراف تُقاوم الوساطة لحل قضايا ضعيفة قانونيًا وسياسيًا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتهت الجولة الثالثة من المحادثات بين إسلام آباد وكابول في إسطنبول، بمشاركة وسطاء أتراك وقطريين، دون أي نتائج لعدم توصل الجانبين إلى اتفاق على آلية لمنع الإرهاب العابر للحدود. عُقدت المحادثات بعد اشتباكات حدودية دامية في أكتوبر.

وبعد الاشتباكات الأولى، وقعت عدة حوادث أخرى على طول الحدود، واستهدفت باكستان معسكرات لجماعة "غل بهادر" داخل الأراضي الأفغانية. وفي النهاية، توصل الجانبان إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 15 أكتوبر، واستمرت المزيد من المفاوضات في الدوحة.

