تعليق لوائح الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الهنود المسافرين إلى إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت وزارة الخارجية الهندية يوم الثلاثاء في بيان بشأن تعليق أحكام الإعفاء من التأشيرة السياحية للمواطنين الهنود: "لفت انتباه الحكومة إلى عدة حالات خداع للمواطنين الهنود للسفر إلى إيران بوعود كاذبة بالتوظيف أو ضمان النقل إلى دول ثالثة. وقد خُدع هؤلاء الأفراد للسفر إلى إيران من خلال إساءة استخدام تسهيلات الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الهندية العادية. وقد اختُطف العديد منهم للحصول على فدية عند وصولهم إلى إيران".

وأضافت وزارة الخارجية الهندية: "بناءً على ذلك، علّقت حكومة جمهورية إيران الإسلامية أحكام الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الهندية العادية المسافرين إلى إيران اعتبارًا من 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وقد اتُخذ هذا الإجراء لمنع المزيد من إساءة استخدام هذه التسهيلات من قبل العناصر الإجرامية. واعتبارًا من هذا التاريخ، سيُطلب من المواطنين الهنود حاملي جوازات السفر العادية الحصول على تأشيرة لدخول إيران أو عبورها".

وتابع الإعلان: يُنصح بشدة جميع المواطنين الهنود الراغبين في السفر إلى إيران بتوخي الحذر والامتناع عن الاتصال بالوكالات التي تقدم خدمات السفر بدون تأشيرة أو العبور إلى دول ثالثة عبر إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في نيودلهي في بيان لها أنه سيتم تعليق تطبيق اللوائح المتعلقة بإلغاء التأشيرات السياحية للمواطنين الهنود اعتبارًا من 22 نوفمبر 2025.

وأفاد بيان السفارة الإيرانية: تم تعليق تطبيق اللوائح المتعلقة بإلغاء التأشيرات السياحية ذات الاتجاه الواحد للمواطنين الهنود حاملي جوازات السفر العادية في جمهورية إيران الإسلامية اعتبارًا من 22 نوفمبر 2025 . واعتبارًا من هذا التاريخ، سيُطلب من المواطنين الهنود حاملي جوازات السفر العادية الحصول على تأشيرة لدخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية أو العبور عبرها.

