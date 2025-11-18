  1. إيران
القبض على أعضاء أكبر عصابة منظمة لتهريب الوقود من ضمنهم مدراء بنوك

قال رئيس القضاء في محافظة هرمزغان: تم التعرف على عصابة منظمة تسمى "طوفان" والتي كان يديرها ويوجهها رؤساء الشبكات المحلية والأجنبية وتم القبض على عدد من المتهمين فيها.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قضاء محافظة هرمزغان، بعد رصد ومتابعة العصابة الكبرى، تم التعرف على 35 شبكة منظمة أخرى نشطة تابعة للشبكة الأم.

وبعد تحديد هوية قيادات العصابة ورصد أنشطتها، تبيّن أن المشتري الرئيسي للوقود في دورة نقل هذه الشبكة الكبيرة هو شركة دولية مقرها إحدى دول الخليج الفارسي. وقد رُصدت الحسابات المصرفية لـ 753 مُهرِّب وقود وشركائهم، وحسب البيان فقد تجاوز حجم تعاملاتهم في السنوات القليلة الماضية 167 ألف مليار تومان. كما تم تحديد هوية عدد من مديري البنوك الشركاء في النشاطات واعتقالهم.

