مادورو عن التصعيد الأميركي ضد بلاده: هل يريدون غزة أخرى في أميركا الجنوبية؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد مادورو أنّ "السلام والقانون الدولي سينتصران في فنزويلا، وسيعرف الشعب الفنزويلي كيف يكسب استقراره وحقه في الوجود بسيادة كاملة".

كما تساءل الرئيس الفنزويلي "هل يريدون غزة أخرى في أميركا الجنوبية؟"، متوجهاً للشعب الأميركي بالقول إنّ الإنسانية تعاني بالفعل من الألم الكافي من جرّاء الإبادة الجماعية في القطاع.

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث أعلن، قبل يومين، بدء عملية عسكرية في أميركا اللاتينية، ضد "تجار المخدرات الإرهابيين"، بحسب زعمه.

وكتب هيغسيث في منشور على منصة إكس: "اليوم، أعلن عن عملية الرمح الجنوبي"، مضيفاً: "هذه المهمة (هدفها أن) تدافع عن وطننا، تزيل تجار المخدرات الإرهابيين... وتحمي وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا".

يُذكر أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تشنّ ضربات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تستهدف قوارب تزعم واشنطن أنها تقوم بتهريب المخدرات، كما نشرت قدرات جوية وبحرية، أبرزها حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي أُعلن وصولها إلى قبالة سواحل أميركا اللاتينية.

