ممداني: سأعتقل 'نتنياهو' إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء،أن ممداني خلال تصريحاته، تعهّد بالعمل "على إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية".

واضاف: "لقد قلتُ مرارًا وتكرارًا إن هذه مدينةٌ تُطبّق القانون الدولي، وهذا يعني وجوب حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة العام المقبل، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال: لا يهم إن كانت ضد بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين، فالمطلوب إظهار قيمنا.

وأوضح قائلا: على عكس دونالد ترامب، أنا أعمل في حدود القانون القائم، ولا أخترع قوانيني الخاصة. لذلك، سأبذل قصارى جهدي لاحترام هذه المذكرات.

وأضاف ممداني: "إذا دخل نتنياهو نيويورك ولم أبذل قصارى جهدي لمنعه، فلن أعتبر نفسي عمدة نيويورك".

وقال: "يجب إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه".

/انتهى/