صادرات السكك الحديدية تنمو بنسبة 40% خلال 8 أشهر من هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف شهريار نقی زاده، معلنًا هذا الخبر: في الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني، تم تصدير ما مجموعه أكثر من مليون و850 ألف طن من البضائع المتنوعة عبر السكك الحديدية، مما يُظهر نموًا قدره 550 ألف طن، أي ما يعادل 40%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع: إن تطبيق سياسة تعريفة ذكية ومتغيرة، وتغيير إجراءات توفير عربات الإغاثة، وتسهيل حركة العربات الإيرانية خارج شبكة السكك الحديدية في البلاد، ودعم القطاع الخاص المؤهل والقادر، باعتباره الذراع التنفيذية لصناعة النقل بالسكك الحديدية، من أهم الإجراءات التي لعبت دورًا في تحقيق هذا الهدف.

/انتهى/