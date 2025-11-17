  1. الاقلیمیة
اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات البرلمانية السادسة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة أنباء "واع"، انه أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٥.

اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراقوالفائزين في الانتخابات في محافظة أربيل على الشكل التالي: 

والنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية في القادسية كما يلي:

نتائج النجف

نتائج المثنى

نتائج نينوى

نتائج الانبار

نتائج ديالى

نتائج كركوك

نتائج نينوى

نتائج صلاح الدين

نتائج سليمانية

نتائج دهوك

نتائج واسط

أسماء الفائزين عن محافظة كربلاء المقدسة

أسماء الفائزين عن محافظة البصرة.

