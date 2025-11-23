انتصارات جديدة للجيش الروسي وتدمير رادار إسرائيلي الصنع

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سبوتنيك، أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك.

وأفادت الوزارة بتحرير بلدة بيتروسكي في دونيتسك، وبلدتي تيخوي وأوترادنوي في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وأعلنت الوزارة في بيان لها مقتل أكثر من 225 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابات ومركبات مدرعة ومعدات عسكرية أخرى أمريكية الصنع.

وأعلنت الوزارة تدمير رادار من طراز RBS-42 إسرائيلي الصنع، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت نظام إس-300 أوكرانيًا.

كما صدت سبع هجمات أوكرانية انطلاقًا من منطقة غريشينو، بهدف كسر الحصار في كراسنوارميسك.

كما استهدفت القوات الروسية مواقع أوكرانية في مدينة سومي ومحور خاركيف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أيضًا إلى هجمات شنتها القوات الروسية على القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك، دونيتسك.

/انتهى/