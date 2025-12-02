نائب وزير الخارجية الایراني للشؤون الاقتصادية يزور اوغندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل "حميد قنبري"، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى كمبالا، عاصمة أوغندا، على رأس وفد للقاء المسؤولين الأوغنديين وإجراء محادثات معهم. وكان في استقبال الوفد الإيراني في المطار "محمد أحمد كيسوله"، كبير مستشاري رئيس أوغندا.

الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وأوغندا، ومتابعة الاستعدادات لعقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات متخصصة مع الناشطين الاقتصاديين الأوغنديين لتطوير التعاون التجاري والاستثماري.

ورحب كيسوله، كبير مستشاري رئيس أوغندا لشؤون الشرق الأوسط، والذي عمل سابقًا سفيرًا في إيران، بالوفد الإيراني، مؤكدًا على أهمية تبادل الوفود وتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وعلى وجه الخصوص، عرّف القطاع الزراعي كأحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد على ضرورة توسيع هذا النوع من التعاون.

تتوافق هذه الزيارة مع السياسات العامة لوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتنويع الشركاء التجاريين. ومن المتوقع أن تُفضي نتائج مفاوضات واجتماعات هذا الوفد إلى خطوات عملية وفعالة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين.

