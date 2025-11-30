إيران وماليزيا تؤكدان على تطوير التعاون الأكاديمي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن هيئة شؤون الطلاب؛ عُقد اجتماع بين علي رضا توكل بور، المستشار الأكاديمي والمشرف على الطلاب الإيرانيين في دول شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، مع مسؤولي جامعة UTM في مبنى الشؤون الدولية بالجامعة في كوالالمبور، بهدف بحث سبل التعاون الدولي وتطوير العلاقات الأكاديمية بين إيران وماليزيا.

وأكد توكل بور في هذا الاجتماع على أهمية التعاون البحثي والعلمي المشترك، مضيفًا: "إن إنشاء مراكز بحثية/جامعية مشتركة، وتبادل الطلاب والأساتذة، والمنح الدراسية المتبادلة، وعقد اجتماعات افتراضية متخصصة، ونشر مقالات علمية مشتركة، وعقد دورات تدريبية مهنية قصيرة الأجل، وتسويق المنتجات القائمة على المعرفة، والتعاون مع حدائق العلوم والتكنولوجيا، وتحديد فرص الدراسة في الجامعات المرموقة في إيران وجامعة UTM، يمكن أن يساعد في تعزيز هذا التعاون".

كما صرّح توكل بور: إن مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة الذكية، والطاقات المتجددة، وتكنولوجيا النانو، يمكن أن تكون محاور رئيسية للتعاون المستقبلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره أيضًا إبراهيم سعيدي، المستشار السياسي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في ماليزيا، والبروفيسورة نور أزاليا، مديرة الشؤون الدولية في جامعة UTM بكوالالمبور، والدكتورة نور روايدا، رئيسة المعهد الدولي الماليزي الياباني للتكنولوجيا، والدكتورة هفيزا، عميدة كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور باشر، عميد كلية الأعمال الدولية في جامعة UTM.

