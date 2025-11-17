وزير الاتصالات الإيراني يتوجه إلى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهدف من هذه الرحلة هو المشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 (WTDC-25)، الذي سيُعقد تحت عنوان "اتصال عالمي، فعال، وبأسعار معقولة من أجل مستقبل رقمي شامل ومستدام".

توجه وزير الاتصالات، سيد ستار هاشمي، إلى باكو للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات وتستضيفه جمهورية أذربيجان. وتندرج هذه الرحلة في إطار برنامج وزارة الاتصالات النشط لتعزيز دور إيران في صنع السياسات التكنولوجية الدولية وتطوير التفاعلات الإقليمية والعالمية.

سيُعقد مؤتمر WTDC-25 في الفترة من 17 إلى98 نوفمبر، وسيحضره أكثر من 1500 ممثل من حوالي 150 دولة.

ووفقًا لإعلان وزارة الشؤون الرقمية في جمهورية أذربيجان، تشمل المواضيع الرئيسية لهذه الدورة الأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والصحة الرقمية؛ وهي مجالات تتصدر أجندة التحول الرقمي العالمي.

كما يُخصص هذا الحدث لوضع خارطة طريق رقمية عالمية للفترة 2026-2029، ومراجعة واعتماد القرارات المتخصصة، وتنفيذ المبادرات الإقليمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر، سيشارك وزير الاتصالات في عدة اجتماعات ثنائية. ومن بين جدول أعمال هذه الرحلة اجتماعات مع وزراء اتصالات بعض الدول مثل ماليزيا والهند وباكستان والجزائر وجمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى اجتماع خاص مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

تُعقد هذه الاجتماعات والمشاورات الثنائية في إطار تعزيز البرنامج الاستراتيجي "دبلوماسية التكنولوجيا"، وستتناول مواضيع مثل توسيع التعاون التقني والتكنولوجي، وتقوية البنية التحتية للاتصالات، وتحسين الأمن السيبراني، ودعم حضور الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة في الأسواق العالمية.

تهدف الخطة الاستراتيجية "دبلوماسية التكنولوجيا" لوزارة الاتصالات إلى كسر الاحتكار الرقمي وتعزيز دور إيران في النظام الدولي لحوكمة التكنولوجيا. هذه السياسة، إلى جانب زيادة مشاركة البلاد في تطوير المعايير واللوائح العالمية، تمهد الطريق لدخول أوسع للشركات الإيرانية الخاصة والقائمة على المعرفة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

يسعى هذا النهج إلى تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية في البنية الرقمية العالمية، والتعريف بالقدرات التكنولوجية للبلاد بشكل مترابط، وتمهيد الطريق لاستغلال الفرص الاقتصادية والتكنولوجية.

كما تُمثل زيارة وزير الاتصالات إلى باكو نقطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي والسعي لتحقيق المصالح التكنولوجية لإيران في هذا الإطار.

