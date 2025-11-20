انخفاض الرؤية في مطار دبي وهبوط 7 رحلات في بندر عباس

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح كاظم توسلي، المدير العام لمطارات محافظة هرمزغان: "بعد إغلاق مطار دبي الدولي بسبب انخفاض الرؤية الشديد، هبطت سبع رحلات جوية أجنبية من روسيا وجمهورية التشيك، كانت وجهتها الأصلية دبي، في مطار بندر عباس الدولي حتى الآن، ولا تزال عملية قبول الرحلات المحولة مستمرة".

وأضاف: "جميع الوحدات التشغيلية والخدمات الأرضية والأمنية في مطار بندر عباس في حالة تأهب قصوى، وقد تم تقديم الخدمات اللازمة لركاب وطاقم هذه الرحلات. ولحسن الحظ، تم إكمال جميع خطوات القبول دون مشاكل والظروف جاهزة لمواصلة هذه العملية".

وأكد المدير العام لمطارات محافظة هرمزغان: "أظهر هذا الحدث مرة أخرى الموقع الاستراتيجي لمطار بندر عباس كدعم إقليمي ونقطة آمنة للرحلات الدولية في حالات الطوارئ وأثبت قدرة مجمع مطارات المحافظة على إدارة الأزمات الجوية".

