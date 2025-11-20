  1. إيران
  2. المجتمع
٢٠‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٩ م

انخفاض الرؤية في مطار دبي وهبوط 7 رحلات في بندر عباس

انخفاض الرؤية في مطار دبي وهبوط 7 رحلات في بندر عباس

قال المدير العام لمطارات هرمزغان: إنه بعد إغلاق مطار دبي الدولي بسبب انخفاض الرؤية الشديد، هبطت سبع رحلات أجنبية في مطار بندر عباس الدولي حتى الآن.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح كاظم توسلي، المدير العام لمطارات محافظة هرمزغان: "بعد إغلاق مطار دبي الدولي بسبب انخفاض الرؤية الشديد، هبطت سبع رحلات جوية أجنبية من روسيا وجمهورية التشيك، كانت وجهتها الأصلية دبي، في مطار بندر عباس الدولي حتى الآن، ولا تزال عملية قبول الرحلات المحولة مستمرة".

وأضاف: "جميع الوحدات التشغيلية والخدمات الأرضية والأمنية في مطار بندر عباس في حالة تأهب قصوى، وقد تم تقديم الخدمات اللازمة لركاب وطاقم هذه الرحلات. ولحسن الحظ، تم إكمال جميع خطوات القبول دون مشاكل والظروف جاهزة لمواصلة هذه العملية".

وأكد المدير العام لمطارات محافظة هرمزغان: "أظهر هذا الحدث مرة أخرى الموقع الاستراتيجي لمطار بندر عباس كدعم إقليمي ونقطة آمنة للرحلات الدولية في حالات الطوارئ وأثبت قدرة مجمع مطارات المحافظة على إدارة الأزمات الجوية".

/انتهى/

رمز الخبر 1965199
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات