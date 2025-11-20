شريفي: إيلام شهدت نموًا بنسبة 27% في جذب السياح

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح فرزاد شريفي: تلعب السياحة البيئية وسياحة الطبيعة، بما لها من معدل دوران مناسب في العالم، دورًا مهمًا في المحفظة الاقتصادية للدول، وقد استطاعت إيلام أيضًا أن تصبح مركزًا سياحيًا ناشئًا بفضل ثرواتها الطبيعية والثقافية.

وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في مقاطعة سيفان، قال: لقد اتُخذت خطوات فعالة في هذه المنطقة لجذب السياح من خلال إنشاء مراكز السياحة البيئية.

وأضاف المدير العام للتراث الثقافي في محافظة إيلام: يضم أحد هذه المراكز، الذي تبلغ مساحته أكثر من 5000 متر مربع، 6 أجنحة وخيامًا معتمة وأحواضًا لتربية الأسماك، وقد استقبل محبي الطبيعة من دول أخرى بالإضافة إلى السياح المحليين.

وأضاف: يوجد 15 مركزًا نشطًا للسياحة البيئية والإقامة في قرى مقاطعة سيفان، وقد استطاعت أن يكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد السكان المحليين.

وأضاف شريفي: "بالإضافة إلى خدمات الإقامة، يشتري السياح الذين يزورون هذه الأماكن المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية من القرويين".

وأشار شريفي إلى الإقبال الواسع للسياح الأجانب، قائلاً: "سُجِّلت أكثر من 30 ألف إقامة في محافظة إيلام من العراق وحدها. كما اختارت أكثر من 360 رحلة سياحية إيلام كوجهة لها".

وأشار إلى أن "محافظة إيلام شهدت نموًا بنسبة 27% في استقطاب السياح هذا العام، ويمكن زيادة هذه النسبة بدعم أكبر لمراكز السياحة البيئية".

