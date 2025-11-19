عراقجي: لن نقبل ولن نرضخ ابدا لاتفاق يستهدف تصفير التخصیب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزیر الخارجیة الإيراني عباس عراقجي كتب في تدوينة على صفحته في الشبكات الاجتماعي: لن نقبل مطلقًا بمبدأ التخصیب الصفري، لأن هذا الأمر أصبح جزءًا من الكرامة والفخر الوطني، ودفعنا ثمنه تضحیات مادية ومعنویة كبیرة، وقدمنا فی سبیله عددًا من شهداء البرنامج النووي.



واكد وزیر الخارجیة الإيراني: نعتبر أي اتفاق یستهدف الوصول بنسبة التخصیب إلى الصفر خیانة، ولن نرضخ له على الإطلاق.



واضاف عراقجي: في إطار التعامل مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، لیس لدینا ما نبحثه بشأن المنشآت النوویة التي تعرضت للقصف، وسنواصل التعاون فقط حول المنشآت غیر المستهدفة، وذلك وفقًا للوائح الوكالة.