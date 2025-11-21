السفير الإيراني في الرياض يشرح تفاصيل رسالة الرئيس بزشكيان إلى ولي العهد السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الإيراني في السعودية، علي رضا عنايتي، قال في تصريح حول مضمون رسالة الرئيس الإيراني إلى ولي العهد السعودي: "في العام الماضي، وفي أعقاب تعيين السيد بيات رئيسًا لمنظمة الحج والزيارة، وجّه فخامة الرئيس الدكتور بزشكيان رسالة إلى صاحب الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، بخصوص شؤون الحج. تم تسليم تلك الرسالة بحضوري إلى وزير الحج السعودي".

وأضاف عنايتي: "هذا العام أيضًا، وجّه فخامة الرئيس رسالة إلى ولي العهد السعودي يعرب فيها عن تقديره للتسهيلات التي قُدّمت لحجاج هذا العام، لا سيما تقديرًا لمساعدات السعودية في نقل الحجاج الإيرانيين في الظروف الاستثنائية الناجمة عن عدوان الكيان الصهيوني. تم تسليم هذه الرسالة من قبل السيد رشيديان، الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة، بحضوري إلى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي ورئيس المجلس الأعلى للحج".

ووفقًا لما ذكره عنايتي، فقد أكدت الرسالة على تعميق العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، كما قدّرت الخدمات التي قدمتها السعودية والتسهيلات التي وفرتها للحجاج الإيرانيين.

وأوضح السفير الايراني في السعودية أن السيد رشيديان وقّع خلال هذه الزيارة اتفاقية حج العام القادم في جدة مع وزير الحج السعودي.

/انتهى/