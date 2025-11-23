الدفاع الروسية: إسقاط 75 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمّرت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق في البلاد.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 36 مسيّرة فوق البحر الأسود، و10 فوق جمهورية القرم، و9 فوق مقاطعة بريانسك.

كما تابع البيان أنه تم إسقاط 7 مسيّرات فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة كراسنودار، و3 فوق مقاطعة سمولينسك، و2 فوق مقاطعتي موسكو وبيلغورود، وطائرة مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كالوغا، إضافةً إلى طائرة مسيّرة أخرى فوق مقاطعة ريازان.

/انتهى/