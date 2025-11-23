  1. إيران
وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عُمان

وصل وزير الخارجية السيد عباس عراقجي إلى مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي.

أفادت وكالة مهر للأنباء خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى لقائه بنظيره العُماني والتشاور معه حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، سيشارك وزير الخارجية أيضًا في الاجتماع السنوي لمنتدى مسقط، وسيشرح مواقف بلاده ورؤاها.

