إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، أنّ "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت"، اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حارة حريك، في عدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بشأن الهجوم على الضاحية، على المستويين السياسي وكذلك الأمني - العسكري".

كما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول أميركي رفيع قوله إنّ الولايات المتحدة "كانت تعلم منذ أيام، أنّ إسرائيل تعتزم تصعيد هجماتها في لبنان".

وأضاف المسؤول الأميركي للقناة أنّ الولايات المتحدة "لم تكن تعرف موعد الهجوم أو هدفه رغم علمها بنية التصعيد".

وتابع: "إسرائيل لم تُطلعنا مسبقاً على الهجوم، وقد جرى إبلاغنا فور تنفيذِه".

يأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية. وكان الاحتلال قد استهدف الضاحية عدّة مرات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.