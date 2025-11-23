تنديد بالعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة أن هذا الهجوم يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وخرقًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويأتي في إطار السياسة العدوانية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد شعوب المنطقة.

وأعربت الفصائل في بيانات رسمية عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني ومقاومته، مؤكدة على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته ورفضها لكل أشكال الابتزاز والضغوط الدولية التي تمارس على الدولة اللبنانية.

الجهاد الإسلامي تدين غارة الضاحية: جريمة حرب وتصعيد خطير يستهدف الشعب اللبناني وسيادته

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها، أن الغارة التي نفّذها كيان العدو الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم، واستهدفت منطقة سكنية مكتظة بالمدنيين، تشكل جريمة حرب وتصعيداً خطيراً في مسلسل الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب اللبناني وسيادة دولته.

ورأت الحركة أن هذا العدوان يأتي في سياق انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والقوانين والأعراف الدولية، ويأتي أيضاً ضمن الضغوط المستمرة التي تمارسها الإدارة الأميركية على الحكومة اللبنانية بغرض إبقاء الشعب اللبناني في حالة ابتزاز دائم.

وقالت الحركة في بيانها: “ندين هذا العدوان ونسأل الله أن يتغمّد الشهداء برحمته ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، كما نؤكد وقوف أبناء شعبنا الفلسطيني إلى جانب الشعب اللبناني العزيز في مواجهة هذا العدوان الذي يستهدف جميع شعوب المنطقة”.

حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية انتهاك للسيادة وتصعيد يهدد المنطقة

أصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية بيانًا أدانت فيه بشدة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية ويأتي ضمن سياق الحرب الصهيونية المفتوحة ضد الأمة والمنطقة.

وأكد البيان أن هذا العدوان الجديد يمثل انتهاكًا متجدداً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كما هو الحال في قطاع غزة، ويعد خرقًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية، ودليلاً على أن الكيان الصهيوني هو مصدر الإرهاب والتخريب في المنطقة.

وحمل البيان الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، عبر توفير الدعم والغطاء السياسي والعسكري الذي يتيح له مواصلة هجماته الإجرامية.

وجددت الحركة في بيانها تضامنها ووقوفها التام إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي، مؤكدة على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته الوطنية.

ودعت الحركة جماهير الأمة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهة العدو الصهيوني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

المكتب السياسي لانصار الله يدين العدوان على الضاحية الجنوبية

وقال المكتب السياسي لـ"أنصار الله": الغارة العدوانية على منطقة سكنية بالضاحية الجنوبية انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واكد على الحق المشروع في المقاومة والرد على العدوان وندعو الأنظمة العربية والإسلامية للقيام بواجباتها.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

العدوان على الضاحية الجنوبية تصعيد خطير واستمرار لنهج الاحتلال في خرق السيادة اللبنانية.

واكدت الجبهة ان استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة انتهاكاته وسياساته العدوانية بحق فلسطين ولبنان والمنطقة.

ودعت الجبهة إلى اتخاذ خطوات فاعلة لردع الاحتلال وإجباره على وقف ممارساته العدوانية.