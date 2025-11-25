وزير الخارجية يتوجه بزيارة إلى فرنسا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا الخبر في حديث مع الصحفيين: سيتوجه وزير الخارجية إلى باريس بعد حضور الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا، بدعوة من نظيره الفرنسي.

وأضاف بقائي أنه سيتم خلال هذه الرحلة مناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك وضع المواطنة الإيرانية السيدة مهدية اسفندياري، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التفاعل مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل وانتهاز كل فرصة للتعبير بوضوح عن مواقف بلادنا ومطالبها، بما في ذلك فيما يتعلق بجرائم الكيان الصهيوني المستمرة في فلسطين ولبنان، والقضية النووية، وغيرها من القضايا الدولية المهمة، وصرح أنه خلال هذه الرحلة وفي محادثاته مع الجانب الفرنسي، سيشرح مواقف الجمهورية الإسلامية ويعرض المطالب المشروعة للشعب الإيراني.

