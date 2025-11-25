  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:١٧ م

عراقجي يصل إلى هولندا لحضور اجتماع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

وصل وزير الخارجية اليوم الثلاثاء إلى مدينة لاهاي الهولندية لحضور الاجتماع الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، سيحضر وزير الخارجية السيد عباس عراقجي هذه القمة الدولية، وسيلقي كلمةً لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووجهات نظرها بشأن جدول أعمال هذه الفعالية.

كما سيلتقي وزير الخارجية بوزير خارجية هولندا ويبحث معه.

/انتهى/

رمز الخبر 1965396
یاسر المصری

