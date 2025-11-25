عراقجي يصل إلى هولندا لحضور اجتماع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أفادت وكالة مهر للأنباء، سيحضر وزير الخارجية السيد عباس عراقجي هذه القمة الدولية، وسيلقي كلمةً لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووجهات نظرها بشأن جدول أعمال هذه الفعالية.

كما سيلتقي وزير الخارجية بوزير خارجية هولندا ويبحث معه.

/انتهى/