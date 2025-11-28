إيران تدين بشدة جرائم الكيان الصهيوني في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بشدة جرائم الكيان الصهيوني المستمرة في الضفة الغربية، وعمليات قتل وتعذيب سكانها.

وأشار إلى الهجمات المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين، واغتيال الفلسطينيين، والاعتقالات التعسفية لسكان الضفة الغربية، وتدمير منازل ومزارع المزارعين الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى الجرائم الوحشية التي تُرتكب في هذه البقعة من فلسطين المحتلة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان حول الاعتقالات الطويلة الأمد لمئات الأطفال الفلسطينيين، والتعذيب الذي أدى إلى استشهاد العشرات من السجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وشدد على ضرورة تسجيل كل جريمة من هذه الجرائم كجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.

