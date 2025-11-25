البيت الأبيض يعلن موافقة أوكرانيا على خطة السلام الأميركية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن واشنطن وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن معظم بنود الخطة الأمريكية لحل النزاع الأوكراني بعد محادثات جنيف.

وأفادت ليفيت بوجود "مفاوضات بناءة" بين فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي والوفد الأوكراني، وقالت: "تمكن الجانبان من مراجعة بنود خطة السلام المكونة من 28 نقطة".

وقالت: "الجميع متفائلون بشأن ما حدث أمس في جنيف. لقد تعاون الأوكرانيون معنا في صياغة بنود الخطة. بالطبع، علينا التأكد من وضع اللمسات الأخيرة على جميع هذه البنود".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن الحكومة الأمريكية تأمل أن توافق روسيا أيضًا على الشروط التي يجري وضعها لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت ليفيت في جزء آخر من خطابها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه حاليًا أي خطط للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وبموجب هذه الخطة، ستتنازل كييف عن جزء من أراضيها لموسكو مقابل ضمانات أمنية وقبول قيود على قدراتها العسكرية.

وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوكرانيا الآخرون سلبيًا على الخطة الأمريكية، واصفين إياها بأنها رضوخ للمطالب الروسية. وأكد البيت الأبيض أن خطة ترامب تعكس مطالب طرفي النزاع وتضمن مصالحهما.

