10 قتلى في غارات باكستانية على أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم حركة طالبان افغانستان، ذبيح الله مجاهد في منشور عبر منصة "إكس"، إن القصف وقع عند منتصف ليلة أمس على منزل المواطن وليات خان في منطقة جيربزْو بمقاطعة خوست، مضيفا أن المنزل دُمّر بالكامل جراء الهجوم، وفق قوله.

وأشار المتحدث أيضا إلى أن باكستان نفّذت غارات أخرى في مقاطعتي كونار وبكتيكا، أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسنَّ الاتصال بالجيش الباكستاني أو وزارة الخارجية للحصول على تعليق، نظرا لكون الطلب خارج ساعات الدوام الرسمي.

وتأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من رجال الأمن الباكستاني في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة قرب الحدود مع أفغانستان.

ويقع مقر شرطة الحدود في منطقة مزدحمة قرب معسكر للجيش في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت المنطقة في السابق هجمات وجهت الاتهامات بتنفيذها إلى حركة طالبان الباكستانية، وأدّت تلك الهجمات إلى توتر العلاقات بين باكستان والحكومة الأفغانية، حيث تتهم إسلام آباد كابل بالسماح لطالبان الباكستانية بالعمل بحرية داخل أفغانستان منذ عودة طالبان للسلطة في عام 2021.

