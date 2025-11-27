  1. إيران
ايران تعزي بضحابا الحريق في هونغ كونغ

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، عن تعازي الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعبًا لأسر ضحايا حريق هونغ كونغ، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بقائي أشار في بيان إلى حادث الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ بالصين، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وأعرب عن تعازي ومواساة شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأسر الضحايا وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، متمنيًا للمصابين موفور الصحة والشفاء العاجل.

وواصلت فرق الإنقاذ الخميس جهودها لإخماد النيران والبحث عن أكثر من 250 مفقوداً داخل مجمع سكني في هونغ كونغ، اندلع فيه حريق أودى بـ 55 شخصاً على الأقل، ويُعدّ الأسوأ الذي تشهده المدينة الآسيوية منذ عقود.

