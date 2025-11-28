سوريا: 9 شهداء في قصف إسرائيلي على بيت جن بريف دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتقى 9 شهداء وأُصيب مدنيون من جراء قصف نفّذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وجاء القصف بعد توغّل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة ومحاصرتها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينها وبين الأهالي، قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية إلى تلة باط الوردة على أطراف بيت جن.

بدوره، أفاد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 6 جنود من بينهم 3 بحال الخطر في اشتباك في جنوب سوريا.

وتزامن التوغّل مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق في محيط البلدة، بالتوازي مع غارات شنّتها طائرات مروحية على أطراف بيت جن، في ظل تحليق كثيف للطيران الحربي للاحتلال فوق المنطقة.

وأكدت المصادر المحلية أنّ الطيران الإسرائيلي واصل غاراته على بيت جن، مستهدفاً المدنيين هناك.

في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل مروحية عسكرية مصابين من جنود الاحتلال إلى مستشفى شيبا، بعد إصابتهم خلال الاشتباكات التي اندلعت في أثناء محاولة قوة إسرائيلية تنفيذ عملية اعتقال داخل البلدة.

يُشار إلى أنّ "إسرائيل" احتلت مناطق واسعة في جنوبي سوريا منذ سقوط النظام السابق، وتتوغل بشكل شبه يومي في مناطق عدّة، وذلك في سياق اعتداءاتها المستمرة على السيادة السورية.

