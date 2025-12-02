  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢٨ م

نقل 18 مواطناً إيرانياً من السجون الكويتية والجورجية إلى البلاد قريبا

نقل 18 مواطناً إيرانياً من السجون الكويتية والجورجية إلى البلاد قريبا

سيتم قريباً نقل 18 مواطناً إيرانياً من السجون الكويتية والجورجية إلى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انها أعلنت المديرية العامة للتعاون القانوني والقضائي الدولي أنه سيتم نقل 18 مواطناً إيرانياً كانوا مسجونين في الكويت وجورجيا إلى البلاد بمتابعة مشتركة من لجنة نقل المحكومين.

وأعلنت المديرية العامة للتعاون القانوني والقضائي الدولي: سيتم نقل هؤلاء المحكومين إلى البلاد لقضاء ما تبقى من عقوبتهم.

في إطار اتفاقية نقل المحكومين إلى السجون بين إيران والكويت، وبمتابعة مشتركة من لجنة نقل المحكومين بوزارة العدل، وموافقة وكيل وزارة العدل للشؤون الدولية، سيتم نقل 14 مواطناً إيرانياً مسجوناً من الكويت إلى بلادنا يوم الأربعاء 12 ديسمبر 1404 هـ، لقضاء ما تبقى من عقوبتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1965694
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات