نقل 18 مواطناً إيرانياً من السجون الكويتية والجورجية إلى البلاد قريبا

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انها أعلنت المديرية العامة للتعاون القانوني والقضائي الدولي أنه سيتم نقل 18 مواطناً إيرانياً كانوا مسجونين في الكويت وجورجيا إلى البلاد بمتابعة مشتركة من لجنة نقل المحكومين.

وأعلنت المديرية العامة للتعاون القانوني والقضائي الدولي: سيتم نقل هؤلاء المحكومين إلى البلاد لقضاء ما تبقى من عقوبتهم.

في إطار اتفاقية نقل المحكومين إلى السجون بين إيران والكويت، وبمتابعة مشتركة من لجنة نقل المحكومين بوزارة العدل، وموافقة وكيل وزارة العدل للشؤون الدولية، سيتم نقل 14 مواطناً إيرانياً مسجوناً من الكويت إلى بلادنا يوم الأربعاء 12 ديسمبر 1404 هـ، لقضاء ما تبقى من عقوبتهم.

