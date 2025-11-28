خطيب جمعة طهران : التعبئة رصيد لا مثيل له بالنسبة للشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار حجة الإسلام أبو ترابي فرد في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم إلى خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية بشأن المكانة الرفيعة لقوات التعبئة (البسيج)، وقال: "ان التعبئة رصيد لا مثيل له بالنسبة للشعب الإيراني، وهي مؤسسة مُلهمة ومُفعمة بالأمل وفعّالة في بناء القوة الوطنية ومقاومة الطامعين".

وأكد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، قائلاً: "الوحدة ثمرة العقلانية والمعرفة والفهم السياسي وروح مُزينة بالنقاء والبراءة، الوحدة هي أثمن ثمرات الإيمان والعمل الصالح، ولا شك أنها تُنزل رحمتها على المجتمع".

واوضح خطيب جمعة طهران أن أهم رمز للوحدة هو تكاتف المسؤولين معًا، وأضاف: "يجب تعزيز الرابطة بين الدولة والشعب. يجب أن نتحاور بحكمة وأدب. هذا هو منطق القرآن الكريم الصريح. علينا جميعًا أن نساعد رئيس الجمهورية والحكومة على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه البلاد".

ودعا الرئيس إلى إعطاء الأولوية شخصيًا لقضية تلوث الهواء، مضيفًا: "على شركات صناعة السيارات التوجه نحو إنتاج السيارات الهجينة، ثم الكهربائية، مع تخطيط مبدئي لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري. هذا الإجراء، بالإضافة إلى توفير هواء نقي وحياة صحية، سيمنع هدر الثروة الوطنية".

