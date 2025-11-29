مهرجان فجر السينمائي؛ آفاق جديدة للتعاون السينمائي بين إيران وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة الباكستاني، اورنكزیب خان کهجی، سيتوجه غدًا إلى شيراز لحضور مهرجان فجر السينمائي الدولي.

كما سيحضر الوفد السينمائي الباكستاني مهرجان فجر السينمائي الدولي لأول مرة.

وانطلقت الدورة الثالثة والأربعون من مهرجان فجر السينمائي الدولي، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، يوم الأربعاء (26 نوفمبر) في قاعة الفنون بمجمع الخليج الفارسي في شيراز، وتستمر حتى 3 ديسمبر في عاصمة الثقافة والحضارة الإيرانية.

سيُعرض في المهرجان ثلاثة أفلام باكستانية، هي "عمرو أيار" و"بوابة تكسالي" والفيلم الساخر "ممثل القانون".

وسيحل أورنكزيب خان كهجي، وزير الثقافة الباكستاني، ضيفًا خاصًا على هذا الحدث.

وستتاح الفرصة لكبار المخرجين والممثلين والمنتجين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وعرض أعمالهم. كما سيحضر المهرجان ناشطون سينمائيون وممثلون باكستانيون.

