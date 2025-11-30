إيران وباكستان توقعان اتفاقية تجارية بقيمة 4 ملايين دولار في معرض كراتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محمد مدثر تيبو في رسالة أن وفدًا تجاريًا إيرانيًا مؤلفًا من 12 عضوًا شارك في المعرض الدولي الثالث للزراعة والأغذية 2025، وهو أكبر معرض تجاري للمنتجات الغذائية في كراتشي، باكستان.

وأضاف: "عقد الوفد الإيراني اجتماعات موسعة مع شركات باكستانية في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الحمضيات والمنتجات الزراعية، بما في ذلك الأرز واللحوم.

وخلال المعرض، تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، تضمنت التزامات تجارية بقيمة تزيد عن 4 ملايين دولار.

كما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرات تفاهم أخرى في قطاعات مختلفة".

وأكد السفير الباكستاني أن حضور رجال الأعمال الإيرانيين في معرض كراتشي الزراعي يعكس تعميق التعاون بين القطاع الخاص الإيراني وباكستان.

ودعا مجتمع الأعمال في البلدين إلى مواصلة تعميق تعاونهما لتحقيق المنافع المتبادلة.

وافتُتح المعرض الزراعي الدولي الثالث في كراتشي يوم الثلاثاء الماضي. وقد عرضت أكثر من 370 شركة باكستانية من أكثر من 20 قطاعًا فرعيًا في قطاع الأغذية الزراعية أفضل منتجاتها وقدراتها في المعرض، حيث تعمل في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والمشروبات، والحلويات، والحبوب، ومنتجات الألبان، والفواكه المجففة، والمنتجات الطازجة والمجمدة، والعسل، والذرة، واللحوم، والبذور الزيتية، والدواجن، والأغذية المصنعة، والأرز، والملح، والمأكولات البحرية، وبذور السمسم، والتوابل، والتبغ.

كما حضر ممثلون من مختلف الدول الآسيوية والأفريقية والغربية المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، وأجروا محادثات مع نظرائهم الباكستانيين والمنتجين المحليين.

/انتهى/