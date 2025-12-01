وزير الثقافة : مهرجان فجر السينمائي يشكل فرصة لبناء سينما تركز على السلام والعدالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "صالحي" أكد اليوم الاثنين خلال كلمته امام الاجتماع الدولي للتعاون السينمائي في مدينة شيراز، أكد بأن "السينما تمثل أحد أهم الوسائل والأدوات لبناء العلاقات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم؛ كما انها وسيلة شاملة يمكن أن تلعب دورا فريدا في تقارب الأمم والحضارات".



وأضاف وزير الثقافة الإيراني، أن العالم اليوم يرى ويفسر من خلال عدسة السينما؛ وبما يمنح الفن السابع قدرة كبيرة على تصوير القيم الإنسانية المشتركة؛ منوها بأن هذا المهرجان والاجتماع يتيحان فرصا لتوسيع التعاون المشترك بين الدول لتحقيق عالم أكثر إنسانية.



وتطرق "صالحي" إلى مجالات التعاون السينمائي بين إيران والدول الصديقة، من بينها الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية؛ ونوه بالقواسم المشتركة بين إيران وبعض الدول الأخرى كموروث حضاري مشترك، مثل التعاون مع باكستان حول العلامة إقبال، ومع أوزبكستان حول ابن سينا، ومع تركيا حول جلال الدين الرومي، وأكد وجود فرص واسعة لتطوير هذه المجالات.



وأضاف، أن "الاهتمامات والرؤية المشتركة والموروث الثقافي يمكن أن يفضي إلى بناء فهم وتضامن جديد بين الدول عبر السينما"؛ مشيرا إلى أهمية إتاحة الفرص لمشاهدة الإنتاجات السينمائية من خلال أسواق الأفلام وأسبوع السينما في الدول المختلفة.



كما أكد وزير الثقافة الإيراني بأن السينما هي إرث إنساني مشترك ولا يمكن أن تقتصر على دولة واحدة؛ مبينا أن إيران مستعدة لتوسيع العلاقات السينمائية الدولية. وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في السينما، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب مع الدول الصديقة.



كما أشار "صالحي" إلى استخدام المواقع الطبيعية والبشرية في الدول المختلفة للإنتاج السينمائي؛ مؤكدا أن الطبيعة الخلابة في إيران توفر فرصا كبيرة لهذا التعاون.



وأضاف أن التعاون في تطوير الموارد البشرية عبر التدريب وتبادل الخبرات، يعد أحد أبرز مجالات التعاون السينمائي بين إيران والدول الأخرى.



وانطلقت، اليوم الاثنين في مدينة شيراز، أعمال الاجتماع الدولي للتعاون السينمائي، بمشاركة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية، الى جانب وفود أجنبية.



كما شارك في هذا الاجتماع ممثلون من 23 دولة، بما فيها : جمهورية أذربيجان، أوزبكستان، بيلاروسيا، البوسنة، باكستان، طاجيكستان، تركيا، الهند، أرمينيا، فرنسا، روسيا و...

