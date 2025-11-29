وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: يمر لبنان حاليًا بواحدة من أكثر المراحل حساسيةً وتعقيدًا في تاريخه. وقد زادت التطورات الأخيرة، بما في ذلك اغتيال القائد البارز في حزب الله، السيد هيثم الطباطبائي، من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد، مُظهرةً أن لبنان يواجه تهديدات داخلية وإقليمية متزامنة. تشمل هذه التهديدات ضغوطًا عسكرية وسياسية وإعلامية على الأجهزة الأمنية والسيادة الوطنية، وأي رد فعل متسرع أو عاطفي قد تكون له عواقب وخيمة على البلاد. وقد أثبتت التجربة التاريخية للبنان أن قوة البلاد الحقيقية لا تكمن في ردود الفعل الآنية، بل في قدرته على مقاومة الأزمات بوعي وتخطيط وإدارة ذكية.

التطورات الأخيرة ومجالات التهديد

بعد استشهاد كبار قادة حزب الله، وخاصة السيد هيثم الطباطبائي، سعت بعض الجهات الإقليمية إلى دفع لبنان نحو التوتر والصراع المباشر. وشملت هذه الضغوط هجمات عسكرية محدودة، وعمليات نفسية، وضغوطًا إعلامية واقتصادية، ومحاولات للحد من قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الأمنية والدفاعية. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد وإضعاف قوة المقاومة.

لطالما استطاع حزب الله، بإدراكه الدقيق للتهديدات، إدارة مساره استنادًا إلى التخطيط الاستراتيجي، وحماية الشعب، وتعزيز القدرات الدفاعية. وتُظهر التجربة أنه من خلال الحفاظ على الجاهزية العسكرية والقدرة على الردع، يستطيع هذا التنظيم مقاومة الأعمال العدوانية للعدو دون الانخراط في صراع واسع النطاق وكارثي.

التحديات الداخلية للبنان

يواجه لبنان سلسلة من التحديات الداخلية والإقليمية. فالأزمات الاقتصادية العميقة، ونقص الموارد، والفساد، والتفاوتات الاجتماعية، والضغوط الدولية، جعلت أوضاع البلاد حساسة وهشة. ويتطلب هذا الوضع اتخاذ قرارات ذكية ومتوازنة لمنع أي أزمات إضافية.

من ناحية أخرى، يلعب اللحمة الوطنية وثقة الشعب بالمؤسسات الأمنية والسياسية دورًا حيويًا في الحفاظ على استقرار البلاد. وقد تمكّن حزب الله، بشبكاته الشعبية الواسعة وخبرته الممتدة لعقود في مواجهة العدوان، من إرساء أمن نسبي في المناطق الحساسة والحفاظ على مسار الاستقرار.

التهديدات الإقليمية وتداعياتها

يُعدّ لبنان جزءًا من منطقة مُعقّدة ومتوترة. وقد خلقت التطورات في سوريا وفلسطين ودول مجاورة أخرى تهديداتٍ عديدة للأمن القومي اللبناني. ويسعى الكيان الصهيوني إلى إضعاف حزب الله والحكومة اللبنانية من خلال الهجمات اليومية، وانتهاكات الحدود، واغتيال قادة المقاومة. وإلى جانب ممارسة الضغط السياسي والنفسي، تُشكّل هذه الأعمال تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد وأمنها.

أظهر اغتيال السيد هيثم الطباطبائي، إلى جانب قادة آخرين، استعداد إسرائيل لتجاهل القواعد الدبلوماسية والضغوط الدولية، واتخاذ إجراءات تتجاوز الخطوط الحمراء لحزب الله. ولم تُؤدِّ هذه السلوكيات إلى زيادة الغضب الشعبي في لبنان فحسب، بل تُعتبر أيضًا اختبارًا لقدرة حزب الله وقدرته على الرد على التهديدات المباشرة.

دور حزب الله في إدارة الأمن

يلعب حزب الله، بصفته العمود الفقري للأمن الوطني اللبناني، دورًا محوريًا في إدارة الأزمات الداخلية ومواجهة التهديدات الإقليمية. بفضل تخطيطه الدقيق وجاهزيته القتالية وشبكاته المقاومة الواسعة، تمكّن هذا التنظيم من منع البلاد من الدخول في صراعات واسعة النطاق مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.

لا تقتصر قوة حزب الله على الساحة العسكرية فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا هامًا في التنسيق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. من خلال مشاركته الفاعلة في المجتمع وبناء اللحمة الوطنية، تمكّن حزب الله من تعزيز القدرات الداخلية للبنان ومنع ضعف المقاومة. وقد أثبتت التجربة أن أي محاولة للحد من هذه البنية لا يمكن إحباطها إلا من خلال الإدارة الذكية والحضور الفعال للمجتمع المدني والسياسي اللبناني.

إعادة بناء قوة حزب الله وتداعياتها

كان من أهم خطوات حزب الله في الأشهر الأخيرة إعادة بناء قوته العسكرية وتنظيمه القتالي بعد الحروب والهجمات الإسرائيلية. هذه إعادة البناء تخلق ردعًا وقدرة على مقاومة أي عدوان مستقبلي، وتترك العدو في شك حول المدى الحقيقي لقدرات حزب الله. إن اغتيال كبار قادة المقاومة هو جزء من محاولة إسرائيلية لاختبار قوة حزب الله الحقيقية وكسر حاجز الغموض. إلا أن رد حزب الله على هذه الأعمال تكتيكي بحت، يركز على استراتيجية طويلة المدى لإعادة الإعمار وإدارة التطورات الداخلية.

تحليل استراتيجي للوضع الراهن

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، يتصرف حزب الله بمنطق استراتيجي قوي عند بدء أي حرب جديدة. فالانهيار الاقتصادي، وأزمة الخدمات العامة، والانقسامات السياسية، كلها عوامل وضعت البلاد في وضع قد تكون فيه عواقب أي عمل عسكري واسع النطاق كارثية. لذلك، يجب اتخاذ ردود أفعال حذرة ومدروسة ومنسقة مع الحكومة والجيش اللبنانيين. كما يمكن تحليل الهجوم الإسرائيلي الأخير في سياق أزمة نتنياهو الداخلية. فمن خلال خلق تهديد خارجي، يسعى نتنياهو إلى تخفيف الضغط الداخلي والانتقادات السياسية والحفاظ على وحدة داخلية هشة. وهذا يدل على أن العدوان ليس موجهًا ضد حزب الله فحسب، بل هو أيضًا أداة لتحقيق أهداف سياسية داخلية للعدو.

الخلاصة

يواجه لبنان تهديدات داخلية وإقليمية واسعة النطاق في ظل الوضع الحساس الحالي. تسعى ضغوط الكيان الصهيوني وأعماله العدوانية إلى دفع البلاد نحو صراع مباشر وتقييد القدرات الوطنية، إلا أن التجربة التاريخية والقوة الداخلية للبنان، وخاصة دور حزب الله، تُظهر أن سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار يكمن في المقاومة الهادفة، وإعادة بناء القدرات الدفاعية، والاستخدام الرشيد للقدرات. ومن خلال الحفاظ على القدرات القتالية، وبناء قوة الردع، والإدارة الرشيدة للأزمات، يضمن حزب الله مسار التنمية والاستقرار في البلاد. والاستمرار في هذا المسار سيحمي لبنان من الدخول في توترات واسعة النطاق، ويعزز استقلال البلاد وسيادتها وأمنها الوطني.