وزير الجهاد الزراعي الإيراني يشيد بتعاون تركيا في إخماد حرائق "إليت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم السبت، وزير الجهاد الزراعي الايراني مع وزير الزراعة والغابات التركي "إبراهيم يوماکلي"؛ على هامش المؤتمر الدولي حول "الحدّ من هدر الغذاء والمياه" المنعقد في تركيا، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون المشترك.



وأشاد نوري قزلجه بالدعم التركي في إخماد حرائق اليت، معتبراً هذا التعاون مثالاً على العلاقات الوثيقة والشراكة البنّاءة والمتبادلة بين البلدين الجارين.



وأوضح وزير الجهاد الزراعي، أنّ تنوّع الملفات المشتركة بين وزارتي الزراعة في إيران وتركيا يستوجب تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة.



كما شدّد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات الزراعة، ظاهرة الجفاف، الثروة الحيوانية، إدارة الموارد المائية والبحوث الزراعية، ونوه الى ضرورة تذليل العقبات وتسهيل تبادل السلع عبر الحدود؛ مؤكدا عن استعداد طهران لتوسيع التعاون المشترك مع انقرة.



من جهته، قال وزير الزراعة والغابات التركي : إنّ الأمن الغذائي وزيادة كفاءة استخدام المياه مسألتان تؤثران بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية، خصوصاً بالنسبة لإيران وتركيا بوصفهما دولتين محوريتين في المنطقة.



وأضاف يوماكلي، خلال اللقاء مع قزلجة، أنّ البلدين يواجهان تحديات كبيرة تتطلّب تعاوناً جدياً ومستمراً؛ مؤكدا استعداد أنقرة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والغذاء مع طهران، ومشيراً إلى أهمية اللجنة المشتركة للتعاون الزراعي بين الجانبين، وإلى ضرورة اغتنام الفرص الكثيرة على صعيد التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، وإدارة الموارد المائية.

/انتهى/