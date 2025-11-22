أذربيجان تعلن استعدادها للمساعدة في إخماد حرائق الغابات في مازندران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الطوارئ، كمال الدين حيدروف، ومساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، في اتصالين منفصلين مع مجتبى دميرجيلوف، سفير الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في باكو، نيابةً عن رئيس أذربيجان، استعداد البلاد للمساعدة في إخماد الحرائق في غابات محافظة مازندران.

وشكر السفير الإيراني الحكومة الأذربيجانية على جهودها واهتمامها، وأعلن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات الإيرانية المختصة في هذا الصدد.

اندلعت النيران في مناطق غابات هيركانية في قرية "إيليت" في مازندران على مرحلتين، الأولى في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، وتمت السيطرة عليها أخيرًا بعد جهود استمرت عدة أيام من قبل قوات الإنقاذ. بدأت المرحلة الثانية من حريق غابات مرزان آباد المميزة يوم السبت من هذا الأسبوع، وما زالت مستمرة. وبفضل استخدام عدة مروحيات وجهود فرق الإنقاذ والقوى العامة، تم احتواء جزء كبير من الحريق في مناطق الغابات في هذه المنطقة، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير منه.

اشتعلت النيران في حوالي ثمانية هكتارات من غابات هذه المنطقة. وبفضل عمليات الإطفاء الجوية والبرية، تم إخماد الحريق في سبعة هكتارات منها، ولا يزال جذع النار مشتعلًا في أقل من هكتار واحد من هذه المناطق الوطنية.

تسببت حرارة الجو، وانعدام المرور في المنطقة، بالإضافة إلى تراكم الأوراق وجذوع الأشجار الميتة، في اشتعال حرائق في غابات تشالوس عدة مرات منذ بداية الأسبوع الماضي.

