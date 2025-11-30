العميد كرمي: الوحدة الشيعية السنية هي الثروة الاستراتيجية للأمة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أُقيمت مراسم وداع وتقديم قائد قاعدة المدينة المنورة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بحضور العميد محمد كرمي، قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

في هذه المراسم، حلل العميد كرمي الأوضاع الحساسة في المنطقة والتطورات الأخيرة، معتبرًا وحدة الشعب وتماسكه أهم رصيد للأمن القومي للبلاد.

وأكد العميد محمد كرمي أن الجبهة الكاذبة اصطفت اليوم بكل قوتها في وجه الجبهة الحقيقية، وقال: في مثل هذه الظروف، من الضروري أن يخوض الشيعة والسنة ساحة المعركة معًا ومتحدين. إن وحدة الأمة الإسلامية هي ما يخشاه أعداء إيران والإسلام.

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة وما أسماه حرب الاثني عشر يومًا، أضاف: دخل العدو ساحة المعركة بكل عتاده وقوته، لكن بفضل الله ووحدة الشعب والقرار الحاسم للقائد الأعلى للقوات المسلحة، تم التغلب على هذا التهديد بشجاعة. لا معنى لهذا القرار ولا تفسير له إلا التوكل على الله تعالى.

واعتبر قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني الوحدة أساسًا لنزول البركات الإلهية، وقال: "ينزل الله رحمته ونصره أينما وُجدت التعاطف والوحدة. يجب أن نُقدّر هذه الوحدة الفريدة في البلاد".

