الكيان الصهيوني يغتال صحفي في خان يونس

أفادت وكالة مهر للأنباء، حسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أفادت مصادر إعلامية باستشهاد المصور الصحفي محمود عصام وادي في قصف من مسيرة على وسط مدينة خان يونس.

كما أصيب الصحفي محمد عبدالفتاح محمد إصليح (40عاما) بعد إصابته بشظايا جراء القصف الصهيوني .

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 53 توالياً، حيث تشهد عدة مناطق بالقطاع تصعيدا عسكريا متواصلا.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق في 10 أكتوبر الماضي استشهد 358 مواطنا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة.

