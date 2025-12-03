إيران تتحول إلى قوة إقليمية مؤثرة في تكنولوجيا الليزر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلوم وفنون الليزر في إيران "سيف‌الله أسداللهي"، عن إقامة المعرض الدولي لليزر والفوتونيك خلال الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني/ينايير المقبل على ارض المعارض الدولية في طهران؛ مؤكدا بأن إيران حققت تقدما كبيرا في مجالات الصناعة والطب والطاقة النظيفة والبيئة والزراعة الذكية والقياسات الدقيقة، وهي تقترب من التحول إلى إحدى القوى المؤثرة في مجال تكنولوجيا الليزر في المنطقة.

ولفت في تصريح اليوم الأربعاء، الى أن هذا الانجاز تحقق بفضل اعتماد البلاد على خبرات المتخصصين المحليين؛ مشيرا إلى أن تقانة الليزر اصبحت واسعة الاستخدام في القطاعات الصناعية والطبية والبحثية والطاقة، وأن إيران نجحت في توطين جزء كبير منها، وبما أسهم في خفض التكاليف وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلوم وفنون الليزر في إيران، أن الليزر يستخدم اليوم في مجالات متعددة تشمل قطع المعادن الدقيقة، تصنيع المكونات الحساسة، الإلكترونيات، السيارات، البتروكيماويات والاتصالات، ورصد ملوثات الهواء والمياه بدقة، ودعم الزراعة الذكية عبر تشخيص أمراض النباتات وقياس رطوبة التربة، فضلا عن قدرته على الاندماج مع الذكاء الاصطناعي والفوتونيك المتقدم لابتكار أنظمة أكثر سرعة ودقة.

وأكد هذا المسؤول على أن إيران تمتلك مقومات التحول إلى قطب إقليمي في مجالات الليزر والفوتونيك؛ لافتا إلى تطوير أنواع مختلفة من الليزر الطبي وتوفير كوادر متخصصة لتلبية احتياجات الصناعة، معتبرا أن معرض الليزر والفوتونيك فرصة لعرض الابتكارات الوطنية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعات.