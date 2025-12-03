العميد فدوي: أمن الخليج الفارسي خط أحمر لإيران.. أي عدو يهدد أمننا سنواجهه بكل قوتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، أن نقل قيم الثورة وحماية أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز هو المهمة الدائمة للحرس الثوري الإيراني والخط الأحمر لإيران، وقال: بدأ نقل مبادئ وقيم الإمام الخميني (رض) عام ١٩٦٣، ويستمر اليوم بجدية في مجالات تقديم الخدمات ومواجهة الأعداء.

واضاف: يمر أكثر من ٢٠ مليون برميل نفط عبر هذا الممر المائي يوميًا، والعالم بحاجة إلى طاقة الخليج الفارسي؛ وهي أهمية ستزداد في السنوات القادمة.

وأشار إلى مساعي الاعداء لزعزعة الأمن في المنطقة، مؤكدا ان أي عدو يريد تهديد أمننا، فسنواجهه بكل قوتنا.

ولفت إلى ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بأنهما السبب الرئيسي لانعدام الأمن في العالم ومصدر الصراعات في الخليج الفارسي وأميركا اللاتينية، وأضاف: إن هذه الدول لم تحقق أي انتصار خلال الأعوام الماضية.