الكعبي محذرا مبعوث ترامب: اذا لما تسكتوه ستلقمه المقاومة حجرا في فمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشيخ الكعبي قال في تدوينة ، إنه "في الذكرى السنوية لشهادة ثلة من زهور المقاومة الإسلامية المجاهدين هوار ورفاقه الأبرار، على يد مجرمي العصر والطغاة، نعاهد الشهداء الأحياء الذين هم عند ربهم يرزقون ونؤكد لهم أننا على نهجكم ماضون كما خبرتمونا، وعلى طريقكم ثابتون".

وأضاف، "في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشير إلى التدخل السافر في الشأن العراقي من قبل الاستكبار العالمي الأميركي والصهيوني، وخصوصاً ما يسمى بمبعوث ترامب، هذا الخائن لبلده المرتمي في أحضان محتليه الذي جاء مستهتراً ومستهيناً بسيادة العراق، مشمّراً عن ذراعيه لسرقة خيرات بلده، ووضعنا في يد سيده الأحمق الأميركي، ورغم كل هذه التصريحات والتدخلات السافرة نستغرب من المواقف الخجولة والساكتة أمام هذا التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي".

وتابع، "اعلموا، إذا لم تسكتوه فإن المقاومة الإسلامية ستلقمه حجراً في فمه وترجعه لأسياده الذين استعبدوه فخان بلده ولم يكن وفياً بل ناكراً وجاحداً، والله المستعان على ما تصفون".