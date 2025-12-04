الرئيس الايراني: لم نعلق الامال على القوى الأجنبية وسنخرج من الأزمات بروح التضحية والجهاد

بزشكيان: لم نعلق الآمال على أي من القوى الأجنبية

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على ضرورة العودة إلى روح التضحية والجهاد والوحدة التي سادت فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، قائلاً: لم نعلق الامال على اي من القوى الاجنبية بل نتوكل على الله ونعتمد على الشعب ويمكننا حل جميع المشاكل بالاتكاء على قدراتنا.

ْوأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه اليوم الخميس المسؤولين وجمع من أهالي محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب البلاد، حيّا الرئيس بزشكيان ذكرى شهداء المحافظة، وتحدث عن القضايا الرئيسية للبلاد وسبل الخروج من التحديات الحالية.

وقارن الرئيس بزشكيان الظروف الحالية بفترة الحرب المفروضة من قبل ديكتاتور العراق البائد صدام (1980-1988)، وأضاف: "حربنا اليوم أسوأ واكثر تعقيدا وصعوبة مما كانت عليه آنذاك. جميع الأعداء، من إسرائيل وأمريكا وغيرهما، ينتظرون تفاقم الخلافات والتجاذبات الداخلية وتصاعد التوترات ليتمكنوا من سكب سمومهم".

واعتبر أن طريق الخروج من الأزمات الحالية يكمن في العودة إلى الروح التي سادت خلال الحرب، مؤكدًا: "إذا أردنا الخروج من هذه الأزمة - وهو أمر لا بد منه - فعلينا أن نغرس في أنفسنا روح التضحية والجهاد التي أوصى بها قائد الثورة، وإلا فلن يكون ذلك ممكنًا".

وأكد الرئيس بزشكيان على الاعتماد على الذات، قائلاً: "لم نعلق الامال على اي من القوى الاجنبية بل نتوكل على بالله ونعتمد على الشعب واذا نظرنا إلى أنفسنا وقدراتنا، يمكننا حل جميع المشاكل؛ يجب أن نكون حاضرين في الميدان ونقدم التضحيات".

