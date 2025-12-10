ميداليتان ذهبيتان لايران في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء فازت زهرة بولادي، ممثلة فئة وزن 41 كجم للفتيات، بالميدالية الذهبية القيّمة في هذه الفئة ضمن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب في دبي، بعد أن رفعت أوزاناً بلغت 65 و69 و70 كجم، متفوقةً على منافساتها من أوزبكستان والعراق.

كما تمكنت مهدية إحساني، ممثلة أخرى في رفع الأثقال ضمن فئة وزن 45 كجم، من رفع أوزان بلغت 45 و56 و59 كجم، متفوقةً على منافساتها من أوزبكستان والمملكة العربية السعودية في فئتي الناشئين والشباب، لتعتلي منصة التتويج، وتحرز الميدالية الذهبية الثانية في منافسات رفع الأثقال للفتيات.

وكانت هاتان الميداليتان الذهبيتان أول ميداليتين تحرزهما رياضيات إيران في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب في دبي، وقد سُجلتا وحُفظتا في سلة ميداليات إيران بفضل تألق لاعبات رفع الأثقال الواعدات.

