نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي بوزير خارجية أذربيجان في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب وزير الخارجية الإيراني، وحيد جلال زاده، الذي سافر إلى باكو للتشاور بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بوزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف.

وخلال اللقاء، نُوقشت وتبادلت الآراء حول قضايا تتعلق بجدول أعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين، فضلًا عن التطورات الإقليمية.

وأكد الجانبان على الدور المحوري للاتصالات والتواصل بين البلدين على مستوى رؤساء البلدين، والزيارات المتبادلة، واستمرار الحوار السياسي القائم في تطوير وتعزيز العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للانعقاد المنتظم وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرين إلى المساهمة الكبيرة للنظر المنتظم في القضايا ذات الاهتمام المشترك في توسيع نطاق التعاون الثنائي.

واستعرض الطرفان آفاق التعاون في مجالي النقل والاتصالات، وأكدا بشكل خاص على أهمية المشاريع المشتركة بين إيران وأذربيجان، واعتبراها عاملاً فعالاً في توسيع ممرات النقل الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نائب وزير خارجية بلادنا شرح خلال هذا الاجتماع الأحداث والاضطرابات الأخيرة في إيران، والعنف الذي أعقب الاحتجاجات السلمية للشعب، والذي نفذته عناصر إرهابية مدربة في الخارج، وأسفر عن استشهاد عدد من الإيرانيين، وتدمير ممتلكات عامة وبنية تحتية.

وشدد وزير خارجية جمهورية أذربيجان، مؤكداً على أهمية الاستقرار والسلام في إيران، على ضرورة تجنب أي تدخل أجنبي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة.

كما جرى خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى تهم الطرفين.

/انتهى/