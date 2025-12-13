  1. إيران
ايران تحتجز سفينة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب في بحر عُمان

صرح رئيس القضاء في محافظة هرمزكان جنوب ايران عن احتجاز ناقلة نفط اجنبية تحمل ستة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجتبى قهرماني، في تصريح ادلى به مساء الجمعة: "بهدف مكافحة شبكات تهريب الوقود والمهربين، تم احتجاز هذه السفينة الأجنبية وفق امر قضائي في بحر عُمان والمياه الاقليمية الايرانية حول مدينة جاسك يوم (الخميس)".

وأضاف: "لا تحمل هذه السفينة أي وثائق بحرية تتعلق بالرحلة أو بشحن شحنة الوقود".

وأوضح قهرماني أن السفينة كانت قد اطفأت جميع أنظمة الملاحة وأجهزة المساعدة الملاحية.

وذكر رئيس القضاء في محافظة هرمزكان أن طاقم هذه السفينة يضم 18 بحارًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

