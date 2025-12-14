  1. إيران
مسؤول : اضافة 2000 مقعد إلى أسطول الطيران المدني بالاعتماد على القدرات المحلية ورغم العقوبات

أَعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية بالوكالة "ابوذر شيروي" إضافة نحو ألفَي مقعد رحلاتٍ إلى أسطول الطيران الوطني؛ منوها بأن هذا الانجاز تحقق بفضل الإدارة الداخلية والاعتماد على القدرات المحلية، وذلك رغم العقوبات المفروضة على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الكابتن شيرودي، في إشارة إلى زيادة طاقة أسطول الطيران الوطني ومقاعد الرحلات، "إن العقوبات لن تكون أبدا عائقا أمام تطوير صناعة الطيران في البلاد"؛ مؤكدا "إننا نشهد اليوم زيادة في القدرة التشغيلية لأسطول الطيران الوطني مع الحفاظ الكامل على معايير السلامة".

وفي معرض شرحه لزيادة ما يقارب ألفين ومئتي مقعد إلى الأسطول الجوي المدني، قال : إن هذا الإنجاز تحقق من خلال عدة مسارات متزامنة، بما في ذلك إعادة تأهيل الطائرات المتوقفة عن الخدمة اثر تأجيل أعمال الصيانة، والحاق طائرات جديدة بنجاح وعبر مسارات تأمين معتمدة، إضافة إلى زيادة معدل الاستخدام التشغيلي من الأُسطول الحالي.

